L'Université de Tel-Aviv lance le premier laboratoire d'informatique quantique pour étudiants dès la licence

L'Université de Tel-Aviv marque un tournant dans l'éducation en sciences quantiques avec l'ouverture du premier laboratoire d'informatique quantique destiné aux étudiants de premier cycle, a rapporté l'Université de Tel-Aviv. Ce projet, prévu pour la rentrée universitaire 2025-2026, a pour objectif de donner aux étudiants l'opportunité d'acquérir une expérience pratique dans un domaine jusqu'à présent réservé aux chercheurs avancés. Ce laboratoire est le fruit d'une collaboration entre l'École d'ingénierie électrique, l'École de sciences informatiques, le Centre de science et technologie quantiques (QuanTAU) et le Centre d'informatique quantique d'Israël (IQCC), soutenu par le Conseil de l'enseignement supérieur dans le cadre d'un effort national pour promouvoir la formation en sciences quantiques.

Le Dr. Ofer Kfir, à l'origine de l'initiative, explique que l'informatique quantique a le potentiel de résoudre des problèmes majeurs impossibles à traiter pour les ordinateurs classiques, comme le développement de nouveaux médicaments ou la cryptographie. Le laboratoire offrira aux étudiants une immersion dans l'utilisation de qubits, les unités de base de l'informatique quantique, et leur permettra d'apprendre la programmation pour ordinateurs quantiques ainsi que de réaliser des expériences pratiques. Le laboratoire sera conçu pour être flexible et permettre aux étudiants de mener leurs propres expériences, en les encourageant à tester et à développer des idées novatrices dans ce domaine d'avenir. Sivan Alfasi Kfir souligne que ce laboratoire représente une véritable opportunité pour les étudiants de contribuer activement à l'écosystème en pleine croissance de l'informatique quantique, tout en préparant la prochaine génération de chercheurs, ingénieurs et entrepreneurs. Le partenariat avec le laboratoire national d'informatique quantique de Quantum Machines renforcera encore l'impact de cette initiative en fournissant aux étudiants un accès direct aux technologies quantiques les plus avancées. Le Prof. Yaron Oz, directeur du Centre de science et technologie quantiques, a ajouté que cette expérience pratique constitue un pas essentiel pour Israël, qui aspire à devenir un leader mondial dans l'application des technologies quantiques. Avec ce laboratoire, l'Université de Tel-Aviv offre aux étudiants une chance unique de se préparer aux défis technologiques de demain, plaçant Israël au cœur de l'innovation dans le domaine quantique.