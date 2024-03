L'Université hébraïque renvoie une enseignante ayant mis en doute les crimes du Hamas et appelé à "abolir le sionisme"

L’Université hébraïque a suspendu, mardi, un professeur de sa faculté de droit après des déclarations accusant Israël de commettre un génocide à Gaza et appelant "à abolir le sionisme". L’université avait déjà transmis un avertissement à cette enseignante du nom de Nadera Shalhoub-Kevorkian, mais celle-ci a réitéré ses diatribes. Lors d'une conférence qui a eu lieu lundi, la professeure a également mis en doute les actes de viols commis par le Hamas le 7 octobre : "Ils sont prêts à utiliser n'importe quel mensonge. Ils ont commencé avec des bébés, ont continué avec des viols, et ils poursuivront avec un million d'autres mensonges. Nous avons arrêté d'y croire et j'espère que le monde arrêtera d'y croire", a-t-elle dit.

"A travers ces déclarations, la liberté d'expression et la liberté académique sont poussées à l'extrême et utilisées de façon cynique", a déclaré l'Université hébraïque dans un communiqué justifiant le renvoi de la professeure. "L'Université hébraïque rejette avec dégoût toutes ses déclarations déformées. L'Université hébraïque est fière d'être une institution israélienne, publique et sioniste. Dans le but de maintenir un climat sûr sur le campus pour le bénéfice de nos étudiants, l'université a décidé de suspendre cette enseignante."

Son renvoi du prestigieux établissement a été acté après une lettre adressée par la députée Likoud Sharren Haskel au ministère de l'Éducation, au Conseil de l'enseignement supérieur et à la direction de l'Université hébraïque réclamant des éclaircissements sur les déclarations de l'enseignante, et demandant de considérer son licenciement.

En octobre, le président de l’Université hébraïque, le professeur Asher Cohen, et le recteur, Tamir Shafer, avaient déjà écrit à Nadera Shalhoub-Kevorkian pour lui suggérer de quitter son poste après d'autres propos controversés. "Accuser Israël d'occuper la Palestine pendant 75 ans revient pratiquement à saper les bases du droit à l'existence de l'État d'Israël. C'est relayer une absurdité qui n'est même pas soutenue par l'ONU", avaient-ils noté, ajoutant : "Votre terrible affirmation concernant l'extermination de personnes qu'Israël serait en train de mener ces jours-ci n'est pas loin des délits d'incitation et de sédition - des délits qui pourraient nous contraindre à engager une procédure disciplinaire, et exiger votre suspension ou votre renvoi de l'Université hébraïque. L'opération militaire qu'Israël mène ces jours-ci dans le but de vaincre l'organisation terroriste meurtrière Hamas ne s'approche pas de la définition du génocide selon le droit international. D'un autre côté, l'horrible massacre que le Hamas a perpétré le 7 octobre contre des Juifs, quels qu'ils soient, entre totalement dans cette définition."