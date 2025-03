« L'UNRWA est une organisation terroriste » : Le cri d'une mère d'otage contre Philippe Lazzarini

Dans un témoignage qui ébranle les fondations mêmes des organisations internationales, Ayelet Samerano, mère de Yonathan, otage à Gaza depuis le 7 octobre, lance une accusation contre Philippe Lazzarini, directeur de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA).

Un travailleur social de l'UNRWA impliqué dans l'enlèvement

« Pas seulement un employé de l'UNRWA, c'était un travailleur social de l'UNRWA », précise Ayelet Samerano sur i24NEWS avec une émotion palpable. Des images, désormais connues du monde entier, montrent ce membre de l'organisation onusienne participant activement à l'enlèvement de son fils lors des attaques du 7 octobre. L'ironie tragique n'échappe à personne : un travailleur social, normalement voué à protéger les plus vulnérables, aurait participé à l'une des pires violations des droits humains. « Vous savez ce que c'est un travailleur social, n'est-ce pas ? » interroge-t-elle, soulignant l'ampleur de cette trahison morale.

Des accusations directes contre Philippe Lazzarini

Le réquisitoire d'Ayelet Samerano contre le directeur de l'UNRWA est sans appel : « Il est à la tête d'une organisation terroriste, M. Lazzarini, pas une organisation humanitaire. »

Selon elle, la réponse de l'organisation à ses interpellations a été inexistante. « Je n'ai reçu aucune réaction jusqu'à aujourd'hui », déplore-t-elle. Plus grave encore, elle accuse le directeur de détourner l'attention : « Au lieu de s'occuper de cette question et de s'assurer que l'UNRWA ne ferait plus de terrorisme, tout ce qu'il fait, c'est éviter, continuant à demander de l'argent en disant que ce sont eux les agressés, qu'Israël sont les agresseurs. »

(AP Photo/Bilal Hussein

Un appel à la justice internationale

« En tant que tel, il devra être puni, il devra être jugé à la Haye », affirme-t-elle avec conviction. « C'est lui qu'il faudra juger à la Haye, parce que c'est lui qui donne de la force à son organisation pour qu'elle poursuive le terrorisme. » Ces déclarations interviennent dans un contexte où l'UNRWA fait face à de multiples accusations concernant des liens entre certains de ses employés et des organisations terroristes, entraînant la suspension du financement par plusieurs pays occidentaux. Ayelet Samerano lance un appel déchirant directement à l'organisation : « J'attends de sa part, s'il veut faire preuve que c'est un organisme humanitaire qui se préoccupe des droits humains, qu'il me rende mon fils. »

« La responsabilité de l'enlèvement est la sienne », affirme-t-elle sans détour. « Rendez-moi mon fils, vous pourriez le faire. L'UNRWA est encore active à Gaza et il peut me rendre mon fils. »

Yonathan, « un enfant de la vie »

Derrière ces accusations se cache l'histoire d'un jeune homme décrit par sa mère comme exceptionnel : « Yonathan est un enfant que tout le monde, quand il le rencontre, en tombe amoureux. C'est un enfant plein de joie, de vivre, de don de soi, infini. » Avec une foi inébranlable, elle ajoute : « Je suis certaine que s'il est vivant et qu'il a survécu, même ses ravisseurs l'aiment et l'adorent. Parce que c'est ça, Yonathan. » Alors que 59 otages sont toujours retenus à Gaza, le témoignage d'Ayelet Samerano met en lumière non seulement la douleur personnelle d'une mère, mais aussi des questions troublantes sur le rôle et les responsabilités des organisations internationales dans un conflit qui ne cesse de s'envenimer.