La barista qui a éclipsé Netanyahou : la vidéo virale qui affole les réseaux

Une courte vidéo publiée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour démentir des rumeurs sur sa mort a provoqué un phénomène inattendu sur internet : la barista apparaissant derrière le comptoir du café où la scène a été filmée est devenue virale à travers le monde. La séquence, diffusée notamment sur X, a dépassé les 60 millions de vues. Mais c’est la jeune femme travaillant au café Café Steff, à Jérusalem, qui a attiré l’attention de nombreux internautes.

https://x.com/i/web/status/2033309913196155359 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le café a choisi de ne pas révéler l’identité de la barista, devenue malgré elle une figure virale. Sur les réseaux sociaux, des internautes du monde entier ont commenté son apparition, certains estimant que son sourire et l’atmosphère détendue de la scène donnaient une image de la vie quotidienne en Israël malgré le contexte de tensions. D’autres ont affirmé que la séquence rappelait que les Israéliens continuent de vivre, travailler et rire malgré les menaces et la guerre.

De nombreux internautes ont réagi à la brève apparition de la jeune femme. Selon une utilisatrice du réseau X, "cette barista israélienne a fait reculer l'antisémitisme bien plus que l'Anti-Defamation League n'aurait jamais pu l'espérer". Ce message a été vu près d'un demi-million de fois, mais il y en a beaucoup d'autres.

La vidéo avait été publiée par Benjamin Netanyahou pour répondre avec humour à des rumeurs propagées sur internet, notamment en Iran, affirmant à tort qu’il serait décédé. Certaines publications allaient jusqu’à prétendre que sa récente conférence de presse avait été générée par intelligence artificielle. Dans la vidéo, tournée dans un café, le dirigeant israélien ironise sur ces théories et plaisante devant la caméra, affirmant notamment qu’il "adore le café" et invitant son interlocuteur à vérifier qu’il est bien réel. La scène, destinée à démentir ces spéculations, a finalement surtout attiré l’attention sur la barista qui apparaît brièvement à l’arrière-plan.