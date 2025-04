La bénédiction des Cohanim au Mur des Lamentations réunit d'anciens otages

La traditionnelle bénédiction sacerdotale de Pessah se déroule aujourd'hui et jeudi au Mur occidental, rassemblant d'anciens otages libérés et des familles de ceux toujours captifs à Gaza. La cérémonie de ce mardi matin, l'un des événements les plus symboliques pendant la semaine de Pessah, accueille aussi des soldats blessés lors des récents affrontements. Selon les organisateurs, cette présence particulière donne une résonance émotionnelle exceptionnelle à l'événement cette année.

"Cette bénédiction prend une dimension supplémentaire avec la participation des survivants de captivité", confie un responsable du Mur occidental. "Leur présence témoigne de la résilience de notre peuple face aux épreuves." Le programme commence à 8h45 avec la prière de Chaharit, suivie de la première bénédiction des Cohanim à 9h30. Après la prière de Moussaf à 10h15, une seconde bénédiction aura lieu à 10h30.

Un moment spécifique sera ensuite consacré à une prière collective pour la paix et la sécurité d'Israël, le retour des otages, le bien-être des forces de défense israéliennes et le rétablissement des blessés. La matinée se conclura par la cérémonie de "Réception du Maître pendant le festival" en présence des grands rabbins d'Israël et du rabbin du Mur occidental.

Les autorités ont organisé une retransmission en direct de l'événement pour permettre à ceux qui ne peuvent s'y rendre de partager ce moment solennel, particulièrement significatif en cette période où le pays continue de faire face aux conséquences du conflit.

L'événement sera renouvelé jeudi dans des conditions similaires, permettant à davantage de fidèles de participer à cette tradition ancestrale, devenue cette année un puissant symbole d'unité nationale.