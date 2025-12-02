La brigade orthodoxe de Tsahal prévoit plus de recrues en cas d'adoption du projet de loi sur la conscription

La nouvelle brigade orthodoxe de l’armée israélienne, la Brigade Hashmonaim, pourrait voir son nombre de recrues fortement augmenter si le projet de loi sur la conscription des orthodoxes est adopté par la Knesset, selon des responsables militaires.

Cette semaine, 65 soldats issus de cette communauté ont achevé un cycle de formation intensif combinant entraînement d’infanterie, missions opérationnelles à Gaza et cours pour futurs sous-officiers. Le programme vise à former une nouvelle génération de cadres religieux afin que les recrues servent sous une direction orthodoxe, conformément aux exigences de certains rabbins opposés à placer leurs soldats sous des commandants religieux sionistes.

Pour marquer la fin de leur formation, les recrues se sont rendues au Castel, site clé de la guerre d’indépendance de 1948, où des combattants orthodoxes avaient participé aux combats pour le corridor de Jérusalem. La visite, ponctuée de lectures de poèmes d’anciens soldats tombés au combat, a renforcé leur sentiment d’engagement malgré l’opposition au sein de leur communauté.

La brigade, dirigée par le colonel Avinoam Emunah, accueille ses recrues deux fois par an, un mois après les cycles de recrutement principaux, afin de préserver un environnement strictement masculin, en accord avec les directives rabbiniques. Les instructeurs adaptent la formation pour les recrues moins préparées physiquement, mais les standards restent élevés. Grâce à un faible ratio recrues/encadrement et à l’accompagnement d’officiers issus d’unités d’élite, le taux d’abandon est de 5 %, bien inférieur à la moyenne des autres brigades d’infanterie (15 %).

Cependant, le coût personnel reste important : certains soldats s’éloignent de leur famille et de leur communauté pour éviter des pressions sociales, notamment sur l’éducation de leurs frères ou les perspectives matrimoniales. Lors du dernier cycle, prévu pour accueillir 100 recrues, seules 70 se sont présentées, un recul attribué aux tensions politiques et à la pression des rabbins. Les responsables militaires estiment que l’adoption du projet de loi et la levée des objections rabbiniques pourrait rapidement relancer les inscriptions.

La plupart des recrues viennent des communautés lituanienne et hassidique, presque aucune ne provenant des communautés séfarades, où les leaders religieux restent fermement opposés au service. Selon les soldats, la coercition ou les sanctions n’augmenteraient pas l’enrôlement : “La pression ne fait que réduire la participation,” affirment-ils.

Le départ prochain du colonel Emunah, salué pour avoir instauré un climat de confiance au sein de la brigade, constitue un défi pour le maintien et le renforcement des liens entre l’armée et la communauté orthodoxe à un moment stratégique.