La commission Grunis valide la nomination de David Zini à la tête du Shin Bet

La commission Grunis, chargée de vérifier la probité des nominations de hauts responsables israéliens, a donné ce jeudi son feu vert à la nomination du général de réserve David Zini comme prochain directeur du Shin Bet, le service de sécurité intérieure d’Israël.

Dans son communiqué, la commission a affirmé qu’« il n’existe aucun problème lié à l’intégrité » concernant ce choix, et a précisé que, malgré les enquêtes en cours dans l’affaire dite « Qatargate », le Premier ministre Benjamin Netanyahou conserve toute autorité pour proposer et nommer le futur chef de l’agence.

À la suite de cet avis favorable, le gouvernement devrait entériner la nomination dans les prochains jours. Zini succédera à l’actuel directeur adjoint du Shin Bet, qui assurait l’intérim depuis le départ de Ronen Bar, l’ancien chef du service. Cette nomination intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu pour Israël, marqué par des menaces terroristes persistantes et des enjeux régionaux majeurs.