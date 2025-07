La commission ministérielle recommande le limogeage de Gali Baharav-Miara, qui demande un sursis à la Cour suprême

Articles recommandés -

La commission ministérielle spéciale a recommandé, dimanche, le limogeage de la procureure générale d’Israël, Gali Baharav-Miara, une décision soumise au vote du gouvernement la semaine prochaine. Cette recommandation, fondée sur des « désaccords profonds et persistants » avec le gouvernement, entravant une coopération efficace, fait suite à des tensions prolongées. Baharav-Miara, qui a refusé de participer aux auditions, qualifie le processus de « politisé » et illégal.

Face à cette procédure, elle a renouvelé, vendredi, sa demande d’un ordre intérimaire auprès du juge de la Cour suprême (Bagatz), Noam Sohlberg, pour empêcher la commission de voter et le gouvernement de discuter de son limogeage. Elle argue que la décision de Sohlberg, qui autorise le processus tout en suspendant son application jusqu’à un contrôle judiciaire, cause « des dommages immédiats et cumulatifs au service public et à l’État de droit ». Bien que Bagatz ait rejeté une demande similaire la semaine dernière, Baharav-Miara persiste, dénonçant une atteinte à l’indépendance judiciaire. Cette affaire, marquée par des accusations de politisation, risque d’aggraver la crise institutionnelle en Israël.