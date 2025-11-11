La Cour suprême examine les conflits d'intérêts dans l'affaire des fuites de Sde Teiman

La Cour suprême israélienne examinera mardi matin plusieurs requêtes concernant l'enquête sur la fuite vidéo dans l'affaire de Sde Teiman. Au cœur des débats : les conflits d'intérêts allégués de la conseillère juridique du gouvernement Gali Baharav-Miara et l'autorité du commissaire Asher Kola dans l'enquête sur l'ancienne procureure militaire Yifat Tomer-Yerushalmi. Le panel de juges sera composé de Yael Wilner, Alex Stein et Gila Canfi-Steinitz.

La semaine dernière, la conseillère juridique du ministère de la Justice a mis en cause Gali Baharav-Miara, estimant qu'elle se trouvait "en situation de conflit d'intérêts dans l'affaire de la procureure militaire". Elle a recommandé qu'elle-même et le procureur adjoint de l'État s'abstiennent de participer à l'enquête. Toutefois, elle a précisé ne pas vouloir jeter le discrédit sur l'implication de Baharav-Miara, mais simplement garantir son indépendance.

Les requérants contre la conseillère juridique - le député Avichai Boaron et l'organisation Lavi - ont réagi en déclarant : "Nous saluons l'avis de la conseillère juridique du ministère de la Justice. Les actions de Gali Baharav-Miara dans l'enquête sur la procureure militaire ont contaminé l'investigation, causé la perte de preuves cruciales et constitué l'obstruction à la justice la plus grave qu'ait connue l'État d'Israël."

De son côté, Baharav-Miara a critiqué le ministre de la Justice Yariv Levin pour la nomination d'Asher Kola comme responsable de l'enquête. Dans une lettre qui lui a été adressée, elle indique avoir cessé de traiter cette affaire dès la réception de l'avis du ministère de la Justice la déclarant en conflit d'intérêts. Elle conteste néanmoins la rédaction de cet avis, affirmant qu'il a été rédigé "sans les vérifications nécessaires, conduisant à des hypothèses centrales dépourvues de fondement", tout en précisant qu'elle ne s'impliquerait plus dans ce dossier.