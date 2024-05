La demande de mandat d'arrêt de la CPI illustre "le nouvel antisémitisme" (Netanyahou)

Dans une déclaration vidéo, le Premier ministre Benjamin Netanyahou déclare que le mandat "absurde et erroné" du procureur général de la Cour pénale internationale est "dirigé contre l'ensemble de l'État d'Israël".

"Il est dirigé contre les soldats de Tsahal, qui se battent avec un héroïsme suprême contre les vils assassins du Hamas." Le procureur général de la CPI, Karim Khan, n'a pas délivré de mandats d'arrêt, mais a annoncé son intention d'en demander pour M. Netanyahou et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, ainsi que pour les trois principaux dirigeants du Hamas. "Avec quelle audace osez-vous comparer les monstres du Hamas aux soldats de Tsahal, l'armée la plus morale du monde ? demande M. Netanyahou. "Avec quelle audace comparez-vous le Hamas qui a assassiné, brûlé, massacré, violé et kidnappé nos frères et sœurs aux soldats de Tsahal qui mènent une guerre juste, d'une moralité inégalée ?".

M. Netanyahou a déclaré qu'il rejetait "avec dégoût" la comparaison ostensible de M. Khan et qu'il s'agissait d'un exemple du "nouvel antisémitisme" qui s'est déplacé des campus universitaires à La Haye. Le Premier ministre a promis au peuple israélien que la CPI n'empêchera pas Israël de renverser le Hamas et de remporter une "victoire totale".