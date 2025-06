La dépouille de l'otage Yaïr Yaakov récupérée lors d'une opération à Gaza

Les forces israéliennes ont récupéré mercredi la dépouille de l'otage Yaïr Yaakov lors d'une opération dans la bande de Gaza, a annoncé son fils Yagil. L'armée n'a pas encore commenté cette mission.

Yaïr Yaakov, 59 ans, et sa compagne Meirav Tal avaient été enlevés de leur domicile du kibboutz Nir Oz le 7 octobre, lors de l'assaut des terroristes du Hamas contre cette communauté. Les fils de Yaakov, Or et Yagil, avaient également été capturés depuis la maison de leur mère, située à proximité dans le même kibboutz.

Meirav Tal et les fils de Yaakov ont été libérés en novembre 2023 dans le cadre d'un accord d'échange d'otages avec le Hamas. Cet accord avait permis la libération de plusieurs dizaines de captifs israéliens contre la libération de prisonniers palestiniens.

Yaïr Yaakov avait été assassiné durant l'assaut du 7 octobre, et sa mort avait été officiellement confirmée par l'armée israélienne en février 2024. Sa famille avait ainsi vécu dans l'incertitude pendant plusieurs mois avant d'apprendre le décès de leur proche.

Cette récupération de dépouille s'inscrit dans les efforts continus de Tsahal pour rapatrier les corps des victimes du 7 octobre encore présents dans la bande de Gaza, offrant aux familles la possibilité d'organiser des funérailles selon les traditions juives.