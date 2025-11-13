La dépouille de Meny Godard, otage de Be’eri, formellement identifiée et rapatriée en Israël

La dépouille de Meny Godard, 73 ans, a été formellement identifiée ce soir par les équipes médico-légales israéliennes, avant que l’armée ne confirme à sa famille que son corps avait été restitué par le Hamas. Meny Godard avait été assassiné le 7 octobre 2023 à Kibboutz Be’eri par des terroristes du Jihad islamique palestinien, en même temps que son épouse Ayelet, 63 ans. Son corps avait ensuite été enlevé vers Gaza.

Le couple laisse derrière lui quatre enfants — Mor, Gal, Bar et Goni — plusieurs petits-enfants et de nombreux frères et sœurs.

En mars dernier, des soldats avaient retrouvé des effets personnels appartenant à Godard dans un poste du Jihad islamique à Rafah, confirmés ensuite comme étant les siens, mais son corps demeurait introuvable.

Selon un communiqué conjoint du Hamas et du Jihad islamique, la dépouille a été localisée jeudi dans le secteur de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Son transfert vers Israël a été effectué dans la soirée, avant son identification à l’Institut médico-légal d’Abu Kabir.

Il reste désormais trois corps d’otages tués encore retenus dans la bande de Gaza : deux Israéliens — le sergent-major Ran Gvili et Dror Or — ainsi qu’un ressortissant thaïlandais, Sudthisak Rinthalak.

Dans un communiqué, le Bureau du Premier ministre a exprimé « sa profonde peine » à la famille Godard et à l’ensemble des proches des otages tombés. Le gouvernement réaffirme être « déterminé, engagé et à l’œuvre sans relâche » pour rapatrier les trois dépouilles restantes, et rappelle que le Hamas « doit respecter ses engagements envers les médiateurs et restituer les corps conformément à l’accord ».