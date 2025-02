La famille Bibas "bouleversée" par l'annonce du Hamas concernant leurs proches

La famille Bibas se dit "bouleversée" suite à l'annonce du Hamas selon laquelle les corps de Shiri, Ariel et Kfir seront restitués à Israël jeudi.

Cependant, la famille souligne qu'elle n'a pas encore reçu de confirmation officielle des autorités israéliennes attestant que leurs proches ne sont plus en vie.

"Jusqu'à ce que nous recevions une confirmation définitive, notre combat n'est pas terminé," déclare la famille dans un communiqué. "Nous demandons aux médias et au public de respecter notre vie privée et de s'abstenir de nous contacter à ce sujet," ajoute-t-elle. Cette annonce intervient dans un contexte de négociations en cours pour la libération d'otages et la restitution de dépouilles dans le cadre de l'accord entre Israël et le Hamas.

La famille Bibas a particulièrement ému l'opinion publique internationale, Kfir Bibas étant le plus jeune otage capturé lors de l'attaque du 7 octobre. Le bébé, qui avait 9 mois au moment de l'enlèvement, ainsi que son frère Ariel (4 ans) et leur mère Shiri, ont été emmenés à Gaza lors de l'assaut contre le kibboutz Nir Oz.