La famille d’un Tanzanien assassiné le 7 octobre poursuit Israël pour la diffusion de la vidéo de son meurtre

La famille de Joshua Loitu Mollel, jeune agriculteur tanzanien venu se former en Israël et assassiné lors de l’attaque du 7 octobre 2023 à Kibbutz Nahal Oz, a porté plainte contre l’État d’Israël. Elle accuse le ministère des Affaires étrangères d’avoir publié sans autorisation des images de sa capture et de son exécution par des terroristes du Hamas, avant même que ses proches n’en soient informés.

Selon le dossier, le ministère avait diffusé la vidéo, non floutée, en décembre 2023 sur son compte officiel, reprenant des images issues d’une caméra des assaillants. La famille réclame 270 000 shekels de dédommagements, dénonçant un choc émotionnel considérable. Le père de Joshua, prévenu quelques jours plus tôt par Zoom de la mort de son fils, n’avait pas encore réussi à annoncer la nouvelle aux autres membres de la famille lorsque les images sont devenues publiques.

La vidéo montrait Mollel blessé mais vivant, bousculé par des terroristes, puis un second extrait révélait son exécution. Malgré des demandes répétées d’organisations et de diplomates, le contenu n’a été retiré qu’après avoir cumulé 140 000 vues.

Le ministère des Affaires étrangères affirme avoir agi dans le cadre de la « guerre de l’information » contre le Hamas, tout en assurant avoir accompagné la famille avec sensibilité.

Joshua Mollel, qui quittait la Tanzanie pour la première fois, était arrivé en Israël dix-neuf jours avant l’attaque, déterminé à acquérir une expertise agricole pour développer son propre projet au retour. Son corps a été restitué en novembre 2025 dans le cadre d’un accord de trêve.