La famille de Bob Marley poursuit en justice une habitante de Jérusalem pour usurpation d'identité

La famille de Bob Marley a déposé mardi une plainte exceptionnelle contre une habitante de Jérusalem accusée de se faire passer pour la fille biologique du chanteur jamaïcain. Les plaignants réclament des dommages et intérêts de quatre millions de shekels (environ un million d'euros) pour harcèlement et enrichissement illicite.

Selon la plainte, la défenderesse affirme depuis des années être la fille illégitime de Bob Marley, dénonçant publiquement l'indifférence de sa famille et réclamant une reconnaissance dans l'héritage artistique du musicien. Ces allégations auraient transformé la vie des proches en "cauchemar".

La résidente jérusalémite aurait multiplié les interventions dans des podcasts et forums en ligne, propageant ses accusations contre la veuve de Marley et les membres de la famille. Ces déclarations publiques ont généré une large audience et constituent selon les plaignants un véritable harcèlement.

L'affaire dépasse le cadre d'un simple différend familial, la famille Marley dénonçant une campagne systématique de désinformation qui porte atteinte à leur réputation et à l'héritage du musicien décédé en 1981. Ils soulignent l'impact psychologique et financier de ces allégations persistantes sur leur vie quotidienne.