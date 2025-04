La famille de l'otage Omri Miran autorise la diffusion d'extraits d'une vidéo de propagande du Hamas

La famille d'Omri Miran, otage détenu à Gaza, a donné son accord pour la publication d'extraits d'une vidéo de propagande diffusée mercredi par le Hamas. Cette décision intervient dans un contexte de tensions croissantes autour des négociations pour la libération des otages encore retenus à Gaza.

Une vidéo récente confirmée par une référence temporelle

"Aujourd'hui, j'ai 48 ans", déclare Miran dans la vidéo, faisant référence à son anniversaire du 11 avril. Cette mention temporelle indique que l'enregistrement est récent, confirmant que l'otage était encore en vie il y a quelques jours. "C'est le deuxième anniversaire que je marque ici — je ne peux pas dire 'que je célèbre' — en captivité", poursuit-il. "Je ne suis plus heureux, après un an et demi. Mes filles me manquent beaucoup, ainsi que ma femme et toute ma famille et mes amis."

Un témoignage sous contrainte

Il est important de noter que le contenu de cette vidéo a très probablement été dicté par ses ravisseurs, comme c'est généralement le cas pour ce type d'enregistrements de propagande. "La situation ici est très difficile, c'est très dur pour nous", affirme-t-il dans la vidéo. "Merci à tous les manifestants, à tous ceux qui veulent notre retour en paix à la maison. Faites tout, absolument tout pour que nous puissions rentrer chez nous maintenant, le plus rapidement possible."

Un appel à Keith Siegel, ancien compagnon de captivité

Miran adresse ensuite ses remarques à Keith Siegel, un otage libéré avec qui il a partagé une partie de sa captivité. "Je veux demander à Keith, mon ami qui a été libéré, et à tous les autres otages déjà libérés, d'aller manifester, de parler aux médias, pour que tout le pays comprenne, pour que chacun comprenne à quel point la situation est difficile et terrible ici", déclare Miran, soulignant que les otages vivent "dans la peur constante" des frappes de l'armée israélienne.

"Seul un accord pourra nous ramener à la maison"

"Seul un accord, maintenant, nous ramènera à la maison", dit-il, en lançant un appel au président américain Donald Trump, qu'il considère comme "probablement la seule personne au monde suffisamment forte" pour conclure un nouvel accord.

Cette référence à Trump, qui a pris ses fonctions en janvier 2025, constitue un élément supplémentaire attestant du caractère récent de l'enregistrement.

Contexte d'enlisement des négociations

La diffusion de cette vidéo intervient alors que les négociations pour la libération des otages semblent au point mort, malgré les pressions internationales. Le chef d'état-major de l'armée israélienne a d'ailleurs récemment menacé d'intensifier les opérations militaires à Gaza si aucun progrès n'était constaté dans le processus de libération des otages.

Pour les familles des otages, la publication de telles vidéos représente à la fois une preuve de vie douloureuse et un outil de pression sur le gouvernement israélien pour qu'il parvienne rapidement à un accord.