La famille de Ran Gvili met fin aux rassemblements du samedi soir

La famille de Ran Gvili, l’un des deux derniers otages dont les corps sont encore détenus à Gaza, annonce la fin des rassemblements hebdomadaires du samedi soir organisés depuis deux ans sur la place des Otages à Tel-Aviv. Dès cette semaine, la mobilisation prendra la forme de rassemblements de Kabbalat Shabbat, chaque vendredi après-midi, un changement présenté comme indispensable pour poursuivre le combat dans une nouvelle phase.

Depuis la restitution du corps de Dror Or la semaine dernière, seuls deux otages tués demeurent à Gaza : Ran Gvili et le travailleur thaïlandais Sudthisak Rinthalak. Le Forum des Familles d’Otages, qui a accompagné près de 255 familles, a indiqué qu’il réduirait désormais ses activités, faute de ressources et face au nombre infime de familles encore concernées.

La famille Gvili, également membre du Tikvah Forum — qui prône une pression militaire accrue plutôt que des accords avec le Hamas — reconnaît être « épuisée d’attendre », tout en refusant de renoncer. Elle appelle le public à garder les drapeaux jaunes visibles et à ne pas retirer les affiches de Rani : « Le combat n’est pas terminé, il change simplement de forme. »

Ran Gvili, policier de l’unité antiterroriste Yasam, s’était précipité au kibbutz Alumim le 7 octobre 2023, où il avait été assassiné avant que son corps ne soit emporté à Gaza.

La famille, rappelant qu’il est détenu depuis 787 jours, exhorte Israël à ne pas avancer vers la seconde phase de l’accord tant qu’un seul otage reste captif. Elle accuse aussi le Qatar de permettre à Hamas de violer ses engagements : « Ran et Sudthisak ne sont pas des monnaies d’échange. Ils doivent rentrer chez eux. »