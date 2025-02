La famille de Shiri Bibas confirme son assassinat en captivité à Gaza

Le Forum des familles des otages et disparus a publié un communiqué au nom de la famille de Shiri Bibas, après que son corps a été identifié durant la nuit par des spécialistes médico-légaux. Son kibboutz a annoncé qu'elle avait été assassinée pendant sa captivité à Gaza.

La famille indique qu'elle avait gardé l'espoir que Bibas et ses jeunes fils Ariel et Kfir reviendraient vivants après avoir été enlevés par des terroristes le 7 octobre 2023, ayant "demandé des certitudes sur leur sort pendant 16 mois, et maintenant il n'y a aucun réconfort dans cette confirmation."

"Shiri était une mère merveilleuse pour Ariel et Kfir, une partenaire aimante pour Yarden, une sœur et tante dévouée et une amie incroyable", ajoute la famille, précisant que des détails seront bientôt fournis concernant les funérailles et la shiva (période de deuil). "Merci à tous pour votre soutien et votre amour durant ces 16 mois, nous aurions souhaité que Shiri puisse être là pour le voir."

Selon les évaluations des responsables israéliens, Shiri a été "brutalement" assassinée avec ses deux jeunes garçons en novembre 2023.

Plus tôt, le kibboutz Nir Oz avait publié un communiqué indiquant que Shiri Bibas avait été tuée à Gaza après avoir été enlevée avec ses jeunes fils lors de l'attaque terroriste menée par le Hamas le 7 octobre 2023.

Shiri Bibas devait être rendue jeudi avec les dépouilles de ses fils et de son voisin du kibboutz Nir Oz, Oded Lifshitz, tous trois ayant été assassinés en captivité selon les autorités.