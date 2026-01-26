"La fierté plus forte que la tristesse" : l’hommage de la famille de Ran Gvili

Réunie lundi soir à Meitar, dans le sud d’Israël, la famille de Ran Gvili a pris la parole quelques heures après le rapatriement de la dépouille du jeune policier, dernier otage retenu dans la bande de Gaza. Une conférence de presse empreinte d’émotion, de dignité et d’une fierté revendiquée face à la douleur.

D’emblée, les proches de Ran ont tenu à remercier l’ensemble des acteurs ayant œuvré au retour de leur fils et frère : le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le président américain Donald Trump, ainsi que les responsables sécuritaires, les forces armées, la police et les équipes chargées du dossier des otages. « La fierté est bien plus forte que la tristesse », a déclaré l’un des membres de la famille, saluant la force du peuple israélien et le soutien reçu durant « deux ans et quatre mois » d’attente.

Ran Gvili a été décrit comme un héros ayant agi au-delà de son devoir, sauvant des vies et protégeant des civils lors de l’attaque du 7 octobre. « Il nous a sauvés, il a sauvé le peuple d’Israël, il a sauvé le kibboutz Alumim », a affirmé son père, tout juste revenu de la zone frontalière de Gaza où il a accompagné le convoi militaire. Il a évoqué avec émotion la puissance et l’unité des forces armées et de la police entourant son fils jusqu’à l’Institut médico-légal.

Le frère de Ran a, lui aussi, pris la parole, affirmant que depuis le 7 octobre, il avait reçu « la récompense d’être le frère d’un héros de la nation ». Tous ont insisté sur la capacité de Ran à rassembler, à créer de l’unité, et sur le symbole qu’il est devenu pour le pays. « Il a réussi à unir l’État d’Israël autour de lui », ont-ils souligné.

À plusieurs reprises, la famille a exprimé sa reconnaissance envers les familles d’otages, les manifestants et l’ensemble des citoyens restés mobilisés jusqu’au bout. « Vous ne nous avez jamais abandonnés », ont-ils déclaré, concluant par un message d’espoir et de résilience : « Am Israël Haï », le peuple d’Israël est vivant.