"La France va offrir la Côte d'Azur aux Palestiniens et la nouvelle nation s'appellera 'Franc-en-Stine'", ironise Mike Huckabee

Après l'annonce jeudi soir d'Emmanuel Macron sur la reconnaissance par la France d'un État palestinien lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre, les réactions hostiles se multiplient. L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, s'est joint vendredi matin au concert de condamnations avec une réponse particulièrement mordante sur son compte X.

Une pique diplomatique cinglante

"Dans la déclaration unilatérale de Macron sur un État 'palestinien', il n'a pas précisé où il se situerait", a écrit Huckabee. "Je peux maintenant révéler en exclusivité que la France offrira la Côte d'Azur, et que la nouvelle nation s'appellera 'Franc-en-Stine'."

Cette saillie, jouant sur les mots entre "Palestine" et "Frankenstein", illustre le niveau de tension diplomatique provoqué par la décision française dans les cercles pro-israéliens américains.

Des réactions politiques tranchées

Outre la réaction dès jeudi soir de Netanyahou, de nombreuses figures politiques ont également fustigé cette décision unilatérale de la France. Le président sortant de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, Yuli Edelstein, a lié cette décision aux évolutions démographiques françaises : "En Israël, nous suivons avec inquiétude l'immigration islamiste et son influence sur les décisions des dirigeants de la République française. Je souhaite au peuple français le succès dans sa lutte pour son identité et sa liberté."

Critiques sur l'impact diplomatique

Le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar a accusé Macron de nuire aux négociations en cours : "Le président Macron sait que ces jours-ci se déroulent précisément des négociations pour un accord de libération des otages et un cessez-le-feu. Sa reconnaissance d'un 'État palestinien', virtuel bien sûr, aide-t-elle à obtenir l'accord ? La réponse claire : c'est exactement l'inverse."

Saar a souligné que cette "récompense", que le Hamas s'est empressé de saluer, "ne peut que durcir ses positions dans les négociations", prolongeant ainsi "la guerre, la maltraitance des otages et les souffrances de la population palestinienne à Gaza."

L'opposition israélienne critique aussi

Même l'opposition n'a pas épargné Macron. Le chef de l'opposition YaÎr Lapid a qualifié cette annonce d'"erreur morale et de dommage politique", estimant que "les Palestiniens ne doivent pas recevoir de prix pour le 7 octobre ni pour leur soutien au Hamas."