"Notre guerre d'indépendance n'est pas terminée. Ce sera soit les monstres du Hamas, soit nous", affirme Benjamin Netanyahou

S'exprimant lors de la cérémonie d'Etat pour Yom Hazikaron au mont Herzl à Jérusalem, Benjamin Netanyahou a réaffirmé qu'Israël irait au bout de sa guerre contre le Hamas. "Nous réaliserons nos objectifs afin de remporter la victoire, incluant le retour des otages. Une victoire qui, avec l'aide de Dieu, assurera notre existence et notre avenir. Mais le prix que nous payons pour cela est très lourd, comme il l'était aussi pour les générations qui nous ont précédé", a-t-il dit, avant d'ajouter : "C'est soit les monstres du Hamas, soit nous. Soit la liberté et la prospérité, soit l'extermination, les massacres et les viols."

Le Premier ministre a par ailleurs déclaré que la guerre actuelle s'inscrivait dans la lutte continue pour l'indépendance de l'Etat d'Israël depuis sa création. "Existe-t-il un baume pour guérir la douleur des proches endeuillés ? La vraie réponse est non. Il n'y a pas de baume. On continue de vivre, mais la blessure reste pour toujours. Notre guerre d'indépendance n'est pas encore terminée. Elle se poursuit aujourd'hui", a-t-il conclu.