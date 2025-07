La journée la plus chaude de l'année : le Magen David Adom appelle à la prudence

Articles recommandés -

Israël connaît ce dimanche une vague de chaleur exceptionnelle, avec des températures annoncées comme les plus élevées de l’été. Selon les services météorologiques, les prochaines 24 heures devraient être marquées par une chaleur intense, largement supérieure aux normales saisonnières, touchant la quasi-totalité du pays.

Face à cette situation, le Magen David Adom (MDA) appelle la population à la plus grande prudence et à suivre scrupuleusement les consignes de sécurité afin d’éviter les coups de chaleur et autres complications liées aux températures extrêmes.

L’organisation a publié plusieurs recommandations pour faire face à cette canicule : éviter toute exposition directe au soleil entre 11 h 00 et 17 h 00, heures les plus chaudes de la journée, boire au moins 3 litres d’eau par jour, même sans sensation de soif. Les boissons sucrées ou alcoolisées sont à proscrire. Se tenir dans des lieux frais ou climatisés et éviter les efforts physiques inutiles. Pour les personnes travaillant à l’extérieur : porter des vêtements légers et clairs, un chapeau, boire fréquemment et faire des pauses régulières à l’ombre.

Le MDA insiste particulièrement sur la nécessité de surveiller les enfants, les nourrissons et les personnes âgées, considérés comme les plus exposés. Il est impératif de s’assurer qu’ils restent hydratés et à l’abri de la chaleur. Le MDA rappelle qu’il est strictement interdit de laisser un enfant ou un nourrisson seul dans un véhicule fermé, même pour un court instant ou lorsque le moteur est en marche.

Les équipes de secours du MDA sont en état d’alerte maximale. En cas de symptômes liés à un coup de chaleur — tels que maux de tête, étourdissements, faiblesse, confusion ou perte de connaissance — il est conseillé de contacter immédiatement la ligne d’urgence 101 ou d’utiliser l’application “Mon MDA”.