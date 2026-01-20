La justice autorise l'autopsie des corps des nourrissons décédés, émeutes dans les quartiers orthodoxes

Un tribunal de première instance de Jérusalem a autorisé lundi soir l'autopsie des corps des deux nourrissons décédés dans la tragédie d'une garderie illégale. Cette décision a déclenché de violentes manifestations dans les quartiers orthodoxes de Jérusalem et de Beit Shemesh.

Les victimes, Leah Goloventzitz, trois mois et demi, et Aharon Katz, quatre mois, sont mortes dans des circonstances encore floues. Cinquante-trois autres enfants ont été évacués vers les hôpitaux par précaution, une éventuelle exposition à des substances dangereuses ayant finalement été écartée.

Selon les premières hypothèses, la déshydratation et l'asphyxie causées par un climatiseur réglé sur une température élevée dans un espace confiné sans ventilation adéquate seraient à l'origine du drame.

L'organisation Zaka, qui accompagne les familles endeuillées, s'est opposée à l'autopsie pour des raisons religieuses et a fait appel auprès de la Cour suprême, demandant la suspension de la procédure. "Nous épuisons tous les recours juridiques pour préserver la dignité des nourrissons et limiter au maximum l'atteinte à leurs corps", a déclaré Snir Elmaliah, représentant le département juridique de Zaka.

Malgré ces efforts, le tribunal a donné raison à la police et autorisé l'examen post-mortem, jugé nécessaire pour établir les causes exactes du décès.

La décision judiciaire a immédiatement provoqué la colère de la communauté orthodoxe. Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues, bloquant les axes routiers et empêchant la circulation des autobus.

À Beit Shemesh, des forces importantes de police anti-émeute ont été déployées aux abords du centre commercial Lev HaRama, utilisant la force et des canons à eau pour disperser les protestataires. À Jérusalem, des chauffeurs de bus ont été menacés et attaqués.

La police a rapporté que les manifestants lançaient des pierres et divers objets, incendiaient des poubelles et endommageaient des véhicules. Les forces de l'ordre ont déclaré la manifestation illégale et ont commencé à évacuer les perturbateurs.

"La police israélienne agira avec détermination et fermeté face à tout trouble à l'ordre public", a déclaré un porte-parole, ajoutant que les forces continueraient d'opérer "avec une main ferme pour repousser les émeutiers et rétablir l'ordre".

Mikhaël Guttwein, coordinateur du département juridique de Zaka, a affirmé que l'organisation poursuivrait son combat juridique : "Nous continuerons à nous battre dans les plus hautes instances pour préserver la dignité des nourrissons."