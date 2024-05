La Knesset adopte une loi annulant le pèlerinage de Lag Ba'omer de cette année à Meron

La Knesset a adopté une loi qui rend illégale la tenue des célébrations annuelles de Lag Ba'Omer à Meron en Galilée cette année. Cet événement qui attire normalement plus de 100 000 personnes, est considéré comme le plus grand pèlerinage juif au monde.

La loi, basée sur un projet de loi défini comme une mesure temporaire en rapport avec les attaques de roquettes et de missiles du Hezbollah sur le nord d'Israël, limite la présence de personnes dans l'enceinte de Meron à 30 personnes à tout moment.

La loi autorise trois feux : un sur la montagne, sur la tombe du rabbin Shimon Bar Yochai, datant du deuxième siècle, avec une participation limitée à 10 invités approuvés, et deux autres à la yeshiva Bnei Akiva, située à proximité. "Il faut comprendre ce qui nous a conduits à cette situation", déclare Meir Porush, ministre des affaires de Jérusalem et de l'héritage juif du parti du Judaïsme unifié de la Torah à la veille du vote. "Un accès illimité signifierait l'arrivée de dizaines de milliers de personnes et une terrible catastrophe pourrait se produire si l'endroit était la cible de roquettes. Nous ne devons pas prendre de tels risques avec des vies humaines. Je pleure de douleur pour les habitants de Meron, pour qui il est inimaginable de ne pas se rendre sur place le jour de Lag Ba'Omer", a-t-il ajouté. Par ailleurs, le gouvernement annule un événement commémoratif prévu à Jérusalem le jour de Lag Ba'Omer, qui tombe cette année le 26 mai, en mémoire des 45 victimes d'une bousculade survenue en 2021 dans l'enceinte de Meron. Cet événement, qui devait être organisé pour les familles des personnes décédées, est également annulé en raison des conditions de sécurité.