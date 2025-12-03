La Knesset approuve la motion de Yair Lapid en soutien au plan en 20 points de Donald Trump

La Knesset a approuvé ce mercredi la motion présentée par le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, visant à adopter le plan en 20 points proposé par le président américain Donald Trump. Le texte est désormais transféré à la commission des Affaires étrangères et de la Défense pour des discussions approfondies, première étape d’un processus parlementaire qui pourrait redéfinir la stratégie israélienne dans l’après-guerre.

Lors du débat en plénière, Lapid a salué « un effort colossal », mené selon lui par un président américain « profondément engagé » à soutenir Israël dans « l’une des heures les plus difficiles de son histoire ». Il a souligné que ce plan, élaboré puis porté « avec une détermination totale » par Donald Trump, avait déjà des conséquences tangibles : le retour de certains otages, la cessation des combats et la possibilité d’un retour progressif à une vie normale pour les Israéliens.

Le chef de l’opposition a aussi dénoncé l’absence de toute procédure institutionnelle préalable autour de cette initiative diplomatique. « Jusqu’à cet instant, il n’y a eu aucun vote officiel sur le plan en 20 points du président Trump », a-t-il rappelé. « Ni au cabinet, ni au gouvernement, ni à la commission des Affaires étrangères et de la Défense, ni même ici, à la Knesset. »

L’approbation de la motion marque donc le premier geste formel de l’État d’Israël à l’égard du plan américain, qui continue de susciter débats et divisions au sein du paysage politique.