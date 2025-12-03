La Knesset approuve la motion de Yair Lapid en soutien au plan en 20 points de Donald Trump
Le texte est désormais examiné par la commission des Affaires étrangères et de la Défense.
La Knesset a approuvé ce mercredi la motion présentée par le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, visant à adopter le plan en 20 points proposé par le président américain Donald Trump. Le texte est désormais transféré à la commission des Affaires étrangères et de la Défense pour des discussions approfondies, première étape d’un processus parlementaire qui pourrait redéfinir la stratégie israélienne dans l’après-guerre.
Lors du débat en plénière, Lapid a salué « un effort colossal », mené selon lui par un président américain « profondément engagé » à soutenir Israël dans « l’une des heures les plus difficiles de son histoire ». Il a souligné que ce plan, élaboré puis porté « avec une détermination totale » par Donald Trump, avait déjà des conséquences tangibles : le retour de certains otages, la cessation des combats et la possibilité d’un retour progressif à une vie normale pour les Israéliens.
Le chef de l’opposition a aussi dénoncé l’absence de toute procédure institutionnelle préalable autour de cette initiative diplomatique. « Jusqu’à cet instant, il n’y a eu aucun vote officiel sur le plan en 20 points du président Trump », a-t-il rappelé. « Ni au cabinet, ni au gouvernement, ni à la commission des Affaires étrangères et de la Défense, ni même ici, à la Knesset. »
L’approbation de la motion marque donc le premier geste formel de l’État d’Israël à l’égard du plan américain, qui continue de susciter débats et divisions au sein du paysage politique.