La Knesset avance un projet de loi pour instaurer une journée nationale de commémoration du 7 octobre

La Knesset a adopté mercredi, en première lecture, un projet de loi établissant une journée nationale de commémoration en mémoire du massacre du 7 octobre 2023, perpétré par les terroristes du Hamas. Le texte a été approuvé à l’unanimité par 18 voix pour et aucune contre, et doit encore être examiné en commission avant deux lectures supplémentaires pour devenir loi.

Selon la proposition, la date officielle de commémoration serait fixée au 24 tichri du calendrier hébraïque. Si cette date coïncide avec un vendredi ou un samedi, la cérémonie serait reportée au dimanche suivant. La journée donnerait lieu à des cérémonies d’État, à la mise en berne des drapeaux sur les bâtiments officiels et à une séance spéciale au Parlement.

Le projet de loi repose sur trois piliers. Le premier concerne l’instauration formelle de cette journée nationale du souvenir. Le deuxième prévoit la création d’une Autorité de la commémoration, de la mémoire et du patrimoine, chargée d’organiser les événements officiels et de préserver la mémoire nationale des attaques. Cette instance aurait pour mission de collecter, documenter et rendre accessibles témoignages et archives, ainsi que de promouvoir la connaissance des événements en Israël et à l’étranger, en coopération avec d’autres organismes mémoriels.

Dans l’attente de la création de cette autorité, la coordination des activités de commémoration serait assurée par le bureau du Premier ministre.

Enfin, le troisième volet du texte prévoit l’établissement d’un site mémoriel et d’un musée dans le sud d’Israël, région directement touchée par les attaques du 7 octobre.

La question de la commémoration reste sensible dans le pays. En 2024, un an après les attaques, des familles endeuillées et des survivants avaient boycotté la cérémonie officielle organisée par le gouvernement, préférant une initiative commémorative alternative. Le projet de loi vise ainsi à créer un cadre national consensuel pour préserver la mémoire de cette tragédie.