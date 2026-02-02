La Knesset célèbre les 60 ans de son bâtiment

La Knesset célèbre aujourd’hui le 60e anniversaire de l’inauguration de son bâtiment emblématique à Jérusalem, en ouvrant largement ses portes au public. Plus de 2 000 visiteurs sont attendus à cette occasion, parmi lesquels des soldats, des policiers, des survivants de la Shoah et des élèves venus de tout le pays, selon le bureau du porte-parole du Parlement israélien.

Au programme de cette journée commémorative figurent des concerts, des expositions, une cérémonie de garde d’honneur sur l’esplanade de la Knesset et le lever du drapeau national. Une séance plénière spéciale est également prévue, ainsi qu’un office religieux à la synagogue de la Knesset. En parallèle, une nouvelle exposition archéologique intitulée « De la Grande Assemblée au bâtiment de la Knesset : les pérégrinations du Sanhédrin » présentera des objets vieux de près de 2 000 ans datant de l’époque du Second Temple, retraçant l’histoire des institutions dirigeantes juives à travers les siècles.

Le président de la Knesset, Amir Ohana, a souligné la portée symbolique du lieu, rappelant que le bâtiment incarne soixante années d’activité parlementaire au cœur de l’État d’Israël. Il a décrit l’édifice comme l’un des plus reconnaissables du pays, témoin à la fois de moments d’élévation nationale et de périodes plus douloureuses traversées par la société israélienne.

Situé dans le quartier de Givat Ram, le bâtiment a été conçu par l’architecte Ossip (Yosef) Klarwein. Sa construction, étalée sur près de dix ans, a notamment été rendue possible grâce à un don de six millions de livres israéliennes du philanthrope James de Rothschild. L’inauguration officielle a eu lieu en août 1966, marquant la fin de seize années durant lesquelles le Parlement siégeait dans le bâtiment Beit Frumin, rue King George, à Tel-Aviv.

Lors de la cérémonie d’inauguration, le Premier ministre de l’époque, Levi Eshkol, avait qualifié le nouvel édifice de « symbole de la renaissance d’Israël sur sa terre ». Un message qui continue de résonner six décennies plus tard, alors que la Knesset célèbre à la fois son histoire, sa mission démocratique et son ancrage dans la continuité du leadership juif, dont elle tire jusqu’à son nom et le nombre de ses 120 députés.