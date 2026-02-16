La Knesset rend hommage aux combattantes de Tsahal

La Knesset a accueilli une conférence spéciale en l’honneur des femmes combattantes de l’armée israélienne, au lendemain de l’agression de deux soldates par une foule dans la ville orthodoxe de Bnei Brak. L’événement a rassemblé plusieurs parlementaires venus saluer l’engagement des militaires féminines dans la défense du pays.

Prenant la parole, le président d’Israël Beitenou, Avigdor Liberman, a affirmé que les femmes combattantes ne constituent pas "une note de bas de page", mais "le cœur de l’histoire israélienne". Revenant sur les débats récurrents concernant leur place dans les unités de combat, il a estimé que la question était tranchée : les femmes peuvent servir en première ligne, et "pas moins bien que les hommes". Il a rappelé que des soldates avaient combattu et perdu la vie en défendant Israël le 7 octobre.

De son côté, le lieutenant-colonel Or Ben Yehuda, qui commandait jusqu’à l’an dernier le bataillon mixte Caracal du Corps de défense des frontières, a évoqué "le grand privilège" de servir son pays. Elle a souligné l’émergence d’une nouvelle génération de combattantes au sein de Tsahal, qu’elle décrit comme déterminée et prometteuse.

Pour les organisateurs, la tenue même de cette conférence constitue un message clair : l’État d’Israël reconnaît officiellement la contribution essentielle des femmes à sa sécurité nationale. Dans un contexte marqué par des tensions autour du rôle des femmes dans l’espace public, l’hommage rendu au Parlement prend une dimension symbolique forte.