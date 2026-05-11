La Knesset s’apprête à adopter une loi pour juger les auteurs du 7-Octobre

La Knesset s’apprête à adopter un projet de loi visant à créer un tribunal militaire spécial pour juger les terroristes palestiniens accusés d’avoir participé aux massacres du 7 octobre 2023.

Le texte, soutenu à la fois par des élus de la coalition et de l’opposition, doit être soumis lundi soir à ses deux dernières lectures, nécessaires à son adoption définitive.

Lors d’une conférence de presse à la Knesset, le ministre de la Justice, Yariv Levin, le député Simcha Rothman et la députée Yulia Malinovsky ont défendu une loi qu’ils présentent comme essentielle pour rendre justice et préserver la mémoire du massacre.

Yariv Levin a affirmé que le texte ne vise pas seulement à sanctionner les responsables, mais aussi à faire en sorte que le récit historique du 7-Octobre, celui des victimes, des otages et des auteurs des crimes, soit transmis aux générations futures.

Selon lui, le projet de loi a permis de construire un large consensus à la Knesset, au-delà des clivages entre coalition et opposition. Il a aussi assuré que les procédures seraient menées selon des normes destinées à garantir leur reconnaissance internationale, notamment aux États-Unis.

Environ 300 terroristes ont été capturés sur le territoire israélien après l’attaque du 7 octobre. Depuis, les autorités israéliennes cherchent le cadre judiciaire le plus adapté pour les traduire en justice.

Le tribunal spécial pourra juger les accusés pour plusieurs crimes graves, dont le génocide, l’atteinte à la souveraineté d’Israël, la provocation d’une guerre, l’aide à l’ennemi en temps de guerre et des infractions liées au terrorisme.

Les personnes reconnues coupables de génocide pourront être condamnées à mort.

Simcha Rothman, président de la commission de la Constitution, du Droit et de la Justice de la Knesset, a présenté le texte comme un message adressé aux ennemis d’Israël.

Yulia Malinovsky, membre du parti d’opposition Yisrael Beytenu, a comparé les futurs procès à un « procès Eichmann moderne ». Elle a affirmé que cette loi bénéficiait d’un soutien très large, rare ces dernières années.

Le projet prévoit que chaque affaire soit examinée par un panel de trois juges. Les recours pourront être examinés par une chambre d’appel composée de magistrats expérimentés ou retraités.

Les audiences devront être publiques et diffusées sur un site internet dédié, afin de donner à ces procès une dimension nationale et historique.

Le texte prévoit aussi qu’aucune personne soupçonnée, inculpée ou condamnée pour des crimes commis le 7-Octobre ne puisse être libérée dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers.

Le 7 octobre 2023, plusieurs milliers de terroristes palestiniens, principalement du Hamas, ont envahi le sud d’Israël. Plus de 1 200 personnes ont été tuées et 251 ont été enlevées vers la bande de Gaza. Les assaillants ont également commis des viols, des actes de torture et d’autres atrocités, souvent filmés par leurs propres caméras.