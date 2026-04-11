La localité de Shlomi frappée par un drone du Hezbollah, tensions continues sur tout le front nord

La localité de Shlomi, à la frontière libanaise, a été touchée par un drone attribué au Hezbollah, qui a frappé un bâtiment sans faire de blessés selon les premières informations. Les secours sont intervenus rapidement pour sécuriser la zone. D’après Tsahal, plusieurs drones ont été lancés depuis le Liban, dont une partie a été interceptée par la défense aérienne.

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Cet incident s’inscrit dans une séquence d’attaques survenues au cours de la même journée. Plus tôt, des sirènes avaient retenti à Nahariya et en Galilée occidentale en raison d’une suspicion d’infiltration de drones. D’autres alertes ont également été déclenchées à Safed, où plusieurs roquettes ont été tirées : certaines ont été interceptées, d’autres sont tombées dans des zones ouvertes. Parallèlement, une salve d’environ dix roquettes a visé la région de Karmiel, sans faire de victimes.

Cette multiplication d’incidents illustre l’intensification des tensions sur l’ensemble du front nord. Depuis plusieurs semaines, les échanges entre Israël et le Hezbollah mêlent tirs de roquettes, drones et frappes aériennes, dans le contexte plus large du conflit régional impliquant l’Iran et ses alliés.

Les localités proches de la frontière libanaise, comme Shlomi, Nahariya ou Kiryat Shmona, restent particulièrement exposées. Les forces israéliennes maintiennent un dispositif renforcé dans la zone.

Malgré les capacités d’interception, plusieurs projectiles ou drones parviennent encore à atteindre le territoire israélien. La situation demeure instable, alors que des efforts diplomatiques sont en cours pour tenter de contenir une escalade plus large.