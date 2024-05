La localité israélienne de Bat Hefer près de Netanya visée par des tirs de terroristes du Hamas

La localité de Bat Hefer située dans la région du Sharon près de Netanya, a été la cible de tirs par des terroristes du Hamas mardi matin. Les hommes armés ont visé le village depuis la ville palestinienne de Tulkarem en Samarie, qui se trouve à quelques pas. Aucune victime ni aucun dégât n'a été causé, et Tsahal scrute la zone à la recherche des tireurs. Le Hamas a lui-même publié une vidéo documentant l'attaque, dans laquelle on voit deux terroristes se diriger en voiture au-delà la ligne de démarcation, en sortir et tirer à l'arme automatique sur la localité israélienne.

Galit Shaul, présidente du Conseil régional d'Emek Hefer, a adressé ce matin une lettre au ministre de la Défense Yoav Gallant, pour réclamer la tenue d'une réunion d'urgence sur la question de la sécurité des localités situées à proximité de la Ligne verte. "Nous alertons depuis de nombreuses semaines sur l'escalade dans la zone de la ligne de démarcation, et malheureusement la situation continue de se détériorer. Nous appelons l'armée et l'État à se réveiller et à agir avec détermination et tolérance zéro face aux événements graves dans le secteur. Il n'est pas possible qu'en plein jour les Palestiniens franchissent la barrière sans entrave. Il n'est pas possible qu'ils tirent encore et encore sur nos villages", a-t-elle écrit. "Nous devons immédiatement prendre les mesures nécessaires avant qu'il ne soit trop tard. Il faut ajouter des forces de sécurité et militaires importantes dans la zone, ajouter obstacles physiques sur la ligne de démarcation et, plus important encore, établir une zone tampon pour empêcher les terroristes d'approcher", a-t-elle ajouté.

Des tirs similaires ont eu lieu contre Bat Hefer il y a environ un mois.