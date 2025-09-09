"La main de Dieu m'a guidé" : témoignage du civil orthodoxe impliqué dans l'élimination des terroristes de Jérusalem

Articles recommandés -

Le civil orthodoxe impliqué dans l'élimination des terroristes ayant perpétré l'attentat à Jérusalem lundi matin a livré son témoignage sur la chaîne 12. Cet homme ne possédait aucune arme il y a encore un an.

"J'ai quitté la maison à l'heure habituelle et le bus a été très long à venir", raconte celui qui est identifié par l'initiale Y. "Je suis monté dans un bus qui m'a déposé à une station où je n'ai pas l'habitude d'aller, au carrefour de Ramot. Quelques secondes après avoir fini de parler à ma femme au téléphone, des coups de feu ont commencé à retentir devant la station."

Sa première réaction a été la fuite, comme les autres passants. Mais après quelques pas, il s'est arrêté, s'est retourné et a aperçu "un homme très courageux" en train d'affronter les terroristes. "J'ai alors sorti mon arme, je me suis protégé derrière un bus et j'ai moi aussi commencé à tirer en direction des terroristes."

L'affrontement qui a suivi ressemblait à "une véritable bataille", selon ses mots. "On était dans une situation où on leur tirait dessus pendant qu'ils nous tiraient dessus. Je me suis agenouillé et j'ai tiré quelques balles. J'avais seulement dix balles dans mon chargeur tandis qu'ils s avaientdes armes automatiques."

Après avoir touché l'un des terroristes et continué à tirer sur l'autre, Y. et l'autre civil armé se sont retrouvés à court de munitions. Heureusement, un soldat de la Brigade Hashomnaim est arrivé à ce moment-là, achevant d'éliminer les terroristes. "Dieu merci, nous avons pu faire ce qu'il fallait", conclut-il.

Cette transformation d'un étudiant en Torah en défenseur d'arme illustre l'évolution de certains secteurs ultra-orthodoxes depuis le 7 octobre. "C'était très important pour moi personnellement", explique Y. concernant sa décision d'obtenir un permis de port d'armes. "Cela est né de la compréhension de la situation dans laquelle nous vivons. Le massacre de Sim'hat Torah et la guerre à Gaza ont encore renforcé cette compréhension."

Il a bénéficié de la réforme Ben Gvir facilitant l'obtention des permis et a reçu l'arme de son frère, "qui l'avait lui-même reçue de mon grand-père". Pour cet homme qui "étudie la Torah depuis son enfance, huit heures par jour", cette situation était impensable : "Je n'ai ni expérience ni connaissances qui m'aient préparé à une telle situation."

L'épisode soulève des questions sur la place des ultra-orthodoxes dans la défense d'Israël, alors que le débat sur leur conscription fait rage. Y. reconnaît ce "paradoxe" : "D'une part, il ne s'identifie pas à l'État, à ses institutions et à son drapeau, et d'autre part, il vit ici, il ressent la douleur, il voit ceux qui sont tombés – et il est soumis aux mêmes menaces."

"Je ne pense pas qu'il existe nécessairement de solution à ce paradoxe", admet-il, "mais il doit nous faire comprendre que nous sommes tous là, ensemble. Cette histoire est la nôtre, partagée par tous – chacun avec sa contribution."

Pour Y., cette expérience relève de la providence : "J'ai eu le privilège de sauver des vies humaines, et je considère cela comme une providence personnelle. La main de Dieu m'a guidé."

L'attentat meurtrier perpétré lundi matin au carrefour de Ramot à Jérusalem a fait six morts et une quinzaine de blessés.