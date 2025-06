La Marche des Fiertés 2025 se déroule à Jérusalem sous haute protection policière

Des milliers de participants à la Marche des Fiertés et de la Tolérance ont pris jeudi le départ depuis le jardin Safra (Gan Hapa'amon) vers le parc de l'Indépendance à Jérusalem, sous haute protection policière.

Dispositif sécuritaire renforcé

Dans le cadre des mesures de sécurité et de maintien de l'ordre public, des milliers de policiers du district de Jérusalem, accompagnés de combattants de l'unité frontalière (Magav), de volontaires et de forces de renfort, sont déployés sous le commandement du chef du district de Jérusalem. Le dispositif sécuritaire comprend également la police montée et un hélicoptère de l'unité aérienne de la police israélienne, assurant une couverture étendue de l'événement.

Présence du chef de la police

Le commissaire général de la police, Danny Levy, s'est rendu sur place avant le début de la marche pour superviser de près le déploiement de toutes les forces dans le district de Jérusalem. Accompagné du commandant du district, il a circulé parmi les policiers, saluant leur travail et soulignant l'importance de détecter les comportements suspects et d'y répondre rapidement.

Circulation perturbée

Les rues fermées dans l'après-midi devraient rouvrir progressivement selon l'avancée des marcheurs. Les autorités promettent des mises à jour régulières sur la réouverture de la circulation au cours de la soirée.

Cette marche annuelle, symbole de tolérance dans la ville sainte, nécessite chaque année un important déploiement sécuritaire en raison des tensions liées à la diversité religieuse et politique de Jérusalem.