La marche des fiertés de Jérusalem s’élance ce soir sous le slogan "Nous exigeons le changement"

La marche des fiertés et de la tolérance de Jérusalem se tiendra ce jeudi soir à partir de 18h30. Les participants partiront du Gan Saker avant de marcher en direction de la Knesset. Cette édition 2026, la 24e organisée dans la capitale israélienne, se déroule sous le slogan "Nous exigeons le changement", marquant également l’ouverture du mois des fiertés en Israël.

Pour assurer la sécurité de l’événement, la police israélienne a déployé un important dispositif comprenant des centaines d’agents du district de Jérusalem, des renforts nationaux, des combattants de la police des frontières, ainsi que des volontaires et agents en civil. Le commandant du district de Jérusalem, Avshalom Peled, supervise personnellement les opérations sur le terrain.

Plusieurs axes routiers seront fermés à la circulation pendant le défilé, notamment les rues Rabin, Ben Zvi, Bezalel, Rupin, Kaplan et Hanassi Hashishi. Les automobilistes sont invités à emprunter des itinéraires alternatifs, dont les rues Haneviim, Agripas, l’autoroute Begin, Ramban ou encore Herzl. La police a prévenu qu’elle ferait preuve d’une "tolérance zéro" envers toute tentative de perturbation de la manifestation ou toute menace à la sécurité des participants.

Les organisateurs expliquent que le défilé se tient dans un contexte qu’ils jugent préoccupant, marqué selon eux par une hausse de la haine envers les personnes LGBT, de la transphobie et des discours d’incitation, mais aussi par des réductions budgétaires, l’activité de groupes conservateurs hostiles, la poursuite de thérapies de conversion et des obstacles administratifs et juridiques rencontrés par les familles LGBT. En choisissant de marcher jusqu’à la Knesset, ils souhaitent adresser un message politique clair en faveur de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu’ils considèrent comme des valeurs fondamentales de la démocratie israélienne. Selon eux, cette mobilisation constitue "une véritable exigence de changement" pour construire un avenir plus sûr et plus égalitaire.