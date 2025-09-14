La mère de Guy Gilboa-Dalal : "Mon fils est utilisé comme bouclier humain par le Hamas"

Articles recommandés -

Meirav Gilboa-Dalal, la mère du otage israélien Guy Gilboa-Dalal, a déclaré dimanche soir dans une interview à la radio militaire israélienne qu’elle avait reçu confirmation que son fils était détenu dans un endroit non souterrain à Gaza City, où il est utilisé comme bouclier humain par ses ravisseurs du Hamas.

Cette déclaration intervient après la publication, début septembre, d’une nouvelle preuve de vie diffusée par le Hamas. Dans cette vidéo, Guy apparaît à l’arrière d’un véhicule circulant, selon lui, dans les rues de Gaza City, et y retrouve un autre otage, Alon Ahel, qu’il n’avait pas vu depuis longtemps.

Guy Gilboa-Dalal est retenu en captivité depuis 709 jours, après avoir été enlevé le 7 octobre 2023 lors de l’attaque du festival de Nova. Ce jour-là, il se trouvait avec Evyatar David, Idan Hermati et Ron Tsarfati. Ces deux derniers ont été assassinés par les terroristes, tandis que Guy et Evyatar étaient enlevés dans la bande de Gaza. Le frère de Guy, Gal Gilboa-Dalal, présent sur place, avait réussi à échapper aux terroristes.

Une précédente vidéo, diffusée en février dernier, montrait Guy et Evyatar contraints d’assister à la libération d’autres otages, dans une mise en scène cynique orchestrée par le Hamas. Dans ses propos, Meirav a exprimé une angoisse profonde et a appelé l’armée israélienne à prendre toutes les précautions possibles lors de l’offensive imminente sur Gaza City, afin de sauver la vie des otages. Elle a également rappelé que la vie de 48 otages est actuellement en jeu, soulignant l’urgence d’un accord pour leur retour sain et sauf.