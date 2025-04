La présidente du centre des organisations des survivants de la Shoah s'inquiète de l'ignorance et de la déformation historique

Colette Avital, présidente du centre des organisations des survivants de la Shoah en Israël, a exprimé ses vives préoccupations concernant la méconnaissance croissante de la Shoah et la montée d'un phénomène inquiétant qu'elle nomme "l'inversion de la Shoah" lors d'une intervention sur i24NEWS.

Son analyse fait suite à des statistiques alarmantes montrant qu'en France, 46% des jeunes de 18 à 29 ans affirment n'avoir jamais entendu parler de la Shoah, tandis qu'à l'échelle mondiale, un adulte sur cinq reconnaît être incertain d'avoir connaissance de ce génocide.

Face à cette situation, Mme Avital souligne l'importance cruciale de l'enseignement de la Shoah dans les établissements scolaires. "C'est un sujet qui est enseigné à l'école, mais pas toutes les écoles le font et pas toutes les écoles veulent le faire," déplore-t-elle. Elle préconise une approche pédagogique plus large, intégrant non seulement les aspects historiques mais également une dimension civique et morale.

Plus inquiétant encore selon elle, au-delà de l'ignorance, on assiste à une falsification délibérée de l'histoire. Colette Avital met en garde contre un phénomène relativement nouveau qu'elle qualifie "d'inversion de la Shoah" : "Il y a suffisamment de personnes, surtout parmi la jeune génération, et faut-il dire aussi parmi les enseignants dans des universités qui sont en train d'inverser l'histoire et de dire non, non, non, ce n'est pas aux Juifs qu'on l'a voulu, c'est les Juifs eux qui sont en train de commettre un génocide."

Interrogée sur les comparaisons faites entre la situation actuelle à Gaza et la Shoah, elle établit une distinction claire entre la critique légitime de la politique israélienne et l'antisémitisme. Pour Mme Avital, si la critique politique reste acceptable, "dès qu'on nie aux Juifs le droit d'avoir un État à eux, ça devient vraiment de l'antisémitisme."

La présidente pointe également du doigt certaines théories d'extrême-gauche qui, selon elle, contribuent à cette inversion historique, particulièrement dans les universités américaines. Elle fait valoir que si cette méconnaissance peut être attribuée à l'ignorance chez les jeunes, elle relève d'une démarche intentionnelle chez certains universitaires.

Dans un contexte de résurgence de l'antisémitisme et de distorsion historique, l'intervention de Colette Avital souligne l'importance de maintenir vivante la mémoire de la Shoah, notamment à l'approche de la disparition progressive des derniers témoins directs.