"La pression sur le Qatar commence à porter ses fruits" (Netanyahou)

Lors d'une réunion avec des représentants de familles d'otages détenus par le Hamas à Gaza, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré que "la pression exercée sur le Qatar commence à porter ses fruits".

Lors de la rencontre à Tel-Aviv, il a affirmé que les pressions israéliennes sur le Qatar avaient incité le pays du Golfe, pour la "première fois", à pousser le Hamas à accepter un accord sur les otages. "Chaque voyage et chaque apparition à l'étranger, aux Nations unies, à Washington et dans les différentes capitales ont un effet", a déclaré M. Netanyahou, selon son bureau. "La pression exercée sur le Qatar commence à porter ses fruits. Le Qatar a commencé à leur dire : Nous vous expulserons. Nous vous refuserons de l'argent'. Ce sont des choses qui ont été dites, et nous nous sommes assurés qu'elles l'avaient été. C'est un changement et c'est une chose positive", a-t-il affirmé.

Dans le même temps, M. Netanyahou a déploré qu'"aucune réponse concrète n'a été apportée par le Hamas". "Ils ont toujours des exigences inacceptables et sont réticents à aller de l'avant. Ils veulent également mettre le feu à la région pendant le ramadan", a-t-il ajouté. Un membre de la famille a affirmé aux caméras, après la réunion, qu'ils ont posé des "questions pointues" et qu'"il y a eu une réelle tentative de répondre à la question". 130 otages sont encore retenus par le Hamas à Gaza.