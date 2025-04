La République contre l'antisémitisme : Une conférence pour penser et agir ensemble

Dans un contexte mondial marqué par une recrudescence inquiétante de l'antisémitisme, l'Institut français d'Israël, l'ambassade de France et le Comité français pour Yad Vashem ont organisé lundi soir une conférence exceptionnelle au Grand Auditorium du Centre Suzanne Dellal à Tel-Aviv. L'événement, intitulé "La République contre l'antisémitisme", a fait salle comble, rassemblant des intellectuels, juristes et personnalités religieuses de premier plan pour réfléchir aux défis actuels et aux réponses républicaines face à ce fléau. Des centaines de spectateurs ont également suivi les échanges en ligne depuis la France, Israël et l'ensemble du monde francophone, témoignant de l'importance et de la portée internationale de cette initiative.

"L'antisémitisme est une attaque contre nous tous"

Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur de France en Israël, Frédéric Journès, a donné le ton avec des mots forts et sans équivoque : "Pour moi, l'antisémitisme, ce n'est pas seulement une attaque contre les juifs, c'est une attaque contre nous tous, contre nos valeurs, contre ce qui fait la République."

L'ambassadeur a souligné la gravité de la situation depuis les événements du 7 octobre : "L'antisémitisme est ressorti de sa tanière. Ce ne sera pas facile ni rapide de l'y ramener." Face à ce constat, il a esquissé plusieurs axes de travail : "Il faudra pendant longtemps protéger les communautés, protéger les emprises, mener la bataille de l'éducation, renforcer l'arsenal judiciaire, accroître la surveillance en ligne, perpétuer la mémoire de la Shoah."

La République en première ligne

La conférence, modérée par Ilana Cicurel, directrice de l'Institut français d'Israël, s'est construite autour d'une préoccupation fondamentale : la crainte de voir s'effriter le consensus établi depuis 1945 autour de la condamnation de l'antisémitisme. "Être français, c'est défendre l'honneur d'un petit capitaine juif. Être français, c'est protéger chaque citoyen contre le racisme et la violence", a rappelé M. Journès, faisant référence à l'affaire Dreyfus, moment fondateur dans l'histoire de la lutte contre l'antisémitisme en France.

Cette référence historique fait écho aux propos cités lors de la présentation de l'événement : "Un pays qui se déchire, qui se divise pour sauver l'honneur d'un petit officier juif, c'est un pays où il faut aller sans tarder", phrase prononcée par le père du philosophe Emmanuel Levinas, soulignant combien la lutte contre l'antisémitisme est consubstantielle à la République.

Des intervenants prestigieux pour une réflexion profonde

Le panel réuni pour cette soirée exceptionnelle comptait des personnalités de premier plan de différents horizons : Raphaël Enthoven, Delphine Horvilleur, Patrick Klugman, Richard Malka, Denis Olivennes, Pierre-François Veil, et enfin Joann Sfar. Ensemble, ils ont exploré le lien entre République et lutte contre l'antisémitisme à travers l'histoire et ses formes contemporaines.

Les discussions ont notamment porté sur l'augmentation préoccupante des actes antisémites depuis le 7 octobre et sur les réponses que la République française peut et doit apporter.

Une position équilibrée sur le conflit au Moyen-Orient

L'ambassadeur Journès a également abordé la question du conflit israélo-palestinien, en rappelant les positions de la France : "C'est agir pour la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. C'est vouloir en finir avec les souffrances de la guerre à Gaza. C'est ne pas interdire toute critique des actions du gouvernement israélien. Mais c'est refuser les appels au boycott et à la stigmatisation d'Israël." Ces propos soulignent la volonté de la France de maintenir une position équilibrée, refusant à la fois l'antisémitisme et les amalgames, tout en défendant le droit à la critique politique dans le cadre des valeurs républicaines.

Un message universel et fédérateur

Au cœur des échanges, une conviction partagée par tous les intervenants a particulièrement marqué l'assistance : "l'antisémitisme n'est jamais un problème 'juif' mais un défi pour l'ensemble de la société démocratique". Ce message, souligné à plusieurs reprises lors des discussions, renforce l'idée que la lutte contre l'antisémitisme doit être l'affaire de tous les républicains, au-delà des clivages habituels. La conférence, organisée à deux jours du Yom Hashoah (Journée du souvenir de la Shoah), s'inscrit dans un moment particulièrement sensible.

Comme l'ont souligné les organisateurs, "l'inquiétude pour les juifs en France est aussi une inquiétude pour la France, l'antisémitisme étant toujours le symptôme d'une société en déclin qui ne croit plus en elle-même." En conclusion de son discours, l'ambassadeur a lancé un appel à l'unité et à la mobilisation collective : "Il va falloir être ensemble pour sortir de l'ornière actuelle et garder en première ligne une République qui protège." Une soirée pour penser et pour agir, ensemble, afin que la République reste fidèle à elle-même en ces temps de confusion et d'incertitude. Cette conférence exceptionnelle, qui a fait salle comble, témoigne de l'engagement indéfectible de la France dans la lutte contre l'antisémitisme, combat qui, au-delà de la protection d'une communauté, vise à défendre les valeurs fondamentales de la République.