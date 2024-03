"La République islamique est notre ennemi commun", déclarent des exilés iraniens en visite en Israël

Dans le cadre d'une activité promue par le ministère des Affaires étrangères, en coopération avec le porte-parole de Tsahal, une délégation d’expatriés iraniens est actuellement en visite en Israël, a rapporté Ynet jeudi. Certains d’entre eux ont même passé du temps en prison ces dernières années pour des actes de résistance au régime des Ayatollahs.

Au cours de sa visite, la délégation s’est rendue au Mur Occidental et au musée de la Shoah de Yad Vashem, à Jérusalem, ainsi que sur le site du festival Nova à Reïm, où ils ont écouté les témoignages des résidents locaux et une mise au point de représentants de Tsahal sur la situation sur place depuis le 7 octobre. Plus tard cette semaine, la délégation participera à l'inauguration d'une fresque murale à Rishon Leziyon avec les portraits de Shirel Haimpour, assassinée le 7 octobre, et de Mahsa Amini, symbole de la "protestation du hijab" contre le régime iranien, en présence de l'artiste iranien qui a réalisé la peinture.

"La délégation d'exilés iraniens est venue exprimer son soutien à Israël et se tenir à nos côtés dans les moments difficiles que nous traversons", a déclaré Dan Orin, directeur du département de la société civile au ministère des Affaires étrangères. "Leurs histoires nous rappellent à tous qui est derrière le Hamas : le régime terroriste de Téhéran".

Parmi les membres de la délégation se trouvent notamment Fatma Ahtisaari reconnue coupable en 2013 d'"insulte à une chose sainte" et condamnée à six ans de prison et 99 coups de fouet. Elle a réussi à s’échapper en 2015 et a trouvé refuge en Norvège. L’artiste Ardevan Khatami, qui vit aujourd’hui en Allemagne, ou l’auteur de la fresque de Rishon Leziyon, Homan Khalili, sont également du voyage.