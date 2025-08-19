"La souveraineté est plus importante que la normalisation" : Boaz Bismuth en visite en Judée-Samarie

Articles recommandés -

Le député Boaz Bismuth, président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, a effectué lundi sa première visite officielle en Judée-Samarie depuis sa prise de fonction. Accompagné de Yossi Dagan, président du conseil régional de Samarie, il a plaidé pour l'application de la souveraineté israélienne sur ce territoire.

"Le choix de commencer mon mandat par une visite en Judée-Samarie est un message clair de soutien et de renforcement", a déclaré Bismuth lors de sa tournée des implantations, exploitations agricoles et postes d'observation sécuritaires de la région.

Yossi Dagan a dressé un tableau alarmant de la situation : "Nous faisons face à un tsunami politique mené par des monstres sous forme humaine, des monstres terroristes qui d'une main veulent massacrer des juifs et de l'autre diffamer et semer la discorde."

Face à ces "monstres", Dagan a réaffirmé : "Nous disons : c'est notre terre, et nous travaillerons ensemble pour amener la souveraineté complète en Judée-Samarie. La souveraineté, c'est la justice historique – et c'est aussi une vraie victoire dans la guerre qui nous a été imposée."

Bismuth a renchéri en établissant une hiérarchie claire des priorités : "La normalisation c'est important, mais l'application de la souveraineté l'est encore plus. Nous le ferons avec l'aide de Dieu rapidement, car cette guerre doit se terminer par une victoire. L'application de la souveraineté, c'est une décision, c'est la victoire."

Le président de la commission a conclu en révélant son lien personnel avec la région : "Ma première visite en tant que président de commission ici en Samarie, parce que la Samarie, c'est ma maison, cela fait partie de moi. Je suis beaucoup plus chez moi en Samarie que partout ailleurs dans le monde."