La star du football Erling Haaland appelle par surprise l'ex-otage Omer Shem Tov

Le buteur norvégien de Manchester City Erling Haaland a surpris Omer Shem Tov par un appel personnel, cinq semaines après la libération du jeune Israélien capturé lors de l'attaque du 7 octobre. La conversation a été immortalisée dans une vidéo publiée mercredi sur le compte Instagram de Shem Tov. Âgé de 21 ans, Shem Tov avait été enlevé lors du festival de musique Nova pendant l'attaque du Hamas avant d'être libéré début mars. Dans cette séquence, on peut voir le jeune homme s'adresser avec enthousiasme au footballeur norvégien. "J'apprécie vraiment ce que vous faites et je vous admire beaucoup, Haaland. Votre façon de jouer. Vous êtes incroyable. C'est extraordinaire. Je suis tellement ému", confie Shem Tov visiblement ému.

Haaland, qui n'a jamais fait de déclarations publiques concernant le conflit à Gaza et n'a pas rejoint les appels en Norvège à condamner Israël avant un match de qualification pour la Coupe du monde 2026, a maintenu une conversation personnelle et chaleureuse. "Nous voulions te saluer. Est-ce que tout va bien pour toi aujourd'hui ?", a-t-il demandé à Shem Tov, qui a répondu : "Incroyablement bien, Dieu merci". Ce n'est pas la première marque de soutien sportif reçue par le jeune Israélien, qui avait déjà reçu des messages des légendes brésiliennes du football Rivaldo et Ronaldo.

Début avril, Shem Tov s'était rendu à la place des Danseurs à Herzliya pour retirer la bannière appelant à sa libération. Lors de cette visite, il avait partagé un message émouvant : "Merci de ne pas avoir renoncé à moi, d'avoir soutenu, embrassé et entouré ma famille extraordinaire. Chaque prière ou énergie que vous m'avez envoyée, je l'ai sentie — même dans l'endroit le plus sombre, j'ai ressenti une étincelle de lumière."