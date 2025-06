La synagogue du grand rabbin sépharade Yitzhak Yosef à Jérusalem incendiée

Un incendie a éclaté dimanche matin dans la synagogue où prie le grand rabbin Yitzhak Yosef, située dans le quartier de Sanhedria à Jérusalem. La police soupçonne un acte criminel d'incendie volontaire. Les forces de police et les pompiers se sont rendus sur place pour éteindre les flammes. L'établissement religieux a subi des dégâts matériels mais aucune victime n'est à déplorer. Selon les services de secours et d'incendie : "Les livres saints ont été évacués intacts."

Quelques minutes avant le signalement de l'incendie, la police avait reçu un rapport concernant des croix taguées sur les portes d'un immeuble adjacent à la synagogue. Les autorités ont ouvert une enquête sur ces deux incidents connexes. Le ministre des Cultes Michael Malchieli a fermement condamné ces événements : "Des images choquantes avec des signes antisémites dans la synagogue où prie notre maître le grand rabbin sépharade, le génie rabbi Yitzhak Yosef. Il est du devoir de tous les dirigeants religieux de condamner et de dénoncer de tels actes abominables."

Le ministre a également exigé une réaction ferme des forces de l'ordre : "Parallèlement, j'exige de la police israélienne qu'elle agisse d'une main de fer et avec la rigueur de la loi contre les criminels." L'incident survient dans un contexte de tensions religieuses à Jérusalem. La combinaison de l'incendie dans la synagogue fréquentée par l'une des plus hautes autorités religieuses du pays et des graffitis de croix sur un bâtiment voisin suggère une action coordonnée à caractère antisémite, selon les premières investigations policières.