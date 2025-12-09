La tempête Byron se rapproche d’Israël : risques d’inondations et de crues soudaines

La tempête hivernale Byron se dirige rapidement vers Israël et devrait commencer à influencer les conditions météorologiques dès demain, selon les services météorologiques nationaux. Si la journée de mardi reste globalement conforme aux normales saisonnières, avec des averses locales et quelques orages isolés, une dégradation marquée est attendue dès mercredi.

Les météorologues mettent en garde contre un épisode pluvieux intense, susceptible d’apporter plusieurs dizaines de millimètres de précipitations à travers le pays. Les autorités annoncent un risque élevé de crues soudaines, en particulier dans les cours d’eau du désert de Judée et de la région de la mer Morte. Des inondations locales de bâtiments et d’infrastructures sont également possibles, notamment le long du littoral et dans la plaine côtière, zones particulièrement vulnérables lors d’épisodes pluvieux violents.

Mardi, le ciel restera partiellement à totalement couvert, avec des averses dispersées, surtout le long du littoral nord. Quelques pluies locales pourraient toucher les zones montagneuses en milieu de journée, alors que les températures demeureront proches des valeurs habituelles pour la saison.

Mercredi marquera l’arrivée effective de Byron. Le Nord et le Centre du pays seront les premiers touchés par des pluies soutenues accompagnées d’orages. Les vents se renforceront sensiblement, notamment sur le littoral et les hauteurs. Les pluies gagneront progressivement le sud jusqu’au désert du Néguev, où un risque de crues est également signalé dans les lits de torrents.

Jeudi, les pluies persisteront du Nord jusqu’au nord du Néguev, parfois accompagnées d’orages isolés. Les régions du désert de Judée, de la mer Morte et du nord de la Arava resteront exposées à un risque de crue. Les températures seront plus basses que la normale, et les vents demeureront soutenus.

Vendredi, l’atmosphère restera perturbée avec des averses locales, principalement du Nord au nord du Néguev. Quelques orages isolés pourraient encore se produire en matinée. Bien qu’une légère hausse des températures soit attendue, celles-ci resteront inférieures aux moyennes saisonnières, surtout dans les zones montagneuses et l’intérieur du pays. Le risque d’inondations locales et de crues restera présent.

Les autorités appellent le public à la prudence, à éviter les zones sujettes aux inondations et à se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques au cours des prochains jours.