La vice-présidente de la Knesset, Limor Son Har-Melech, et des dizaines de militants du mouvement Nahala ont franchi jeudi soir la barrière de sécurité séparant Israël de la bande de Gaza, en violation de la loi, pour réclamer le rétablissement d'implantations israéliennes dans le territoire palestinien. L’armée israélienne a indiqué avoir engagé des forces à leur poursuite.

Dans un message publié après son entrée dans la zone frontalière, la députée du parti Otzma Yehudit a évoqué un acte accompli "à l’aube du mois d’Adar", affirmant être entrée à Gaza aux côtés de dizaines de familles, femmes, hommes et enfants. "Gaza est à nous pour toujours", a-t-elle écrit.

Dans un communiqué diffusé "depuis Gaza", elle a déclaré que des villes juives prospères devaient y être reconstruites, estimant que seule une présence israélienne permanente garantirait, selon elle, "victoire et sécurité véritables" pour le peuple israélien.

Il s’agit de la deuxième intrusion de militants de droite en l’espace d’un mois dans la bande de Gaza, avec pour objectif affiché de promouvoir la reprise de la colonisation juive dans ce territoire évacué par Israël en 2005.