Le 76e anniversaire d'Israël est "marqué par une douleur et une perte énormes" (Herzog)

La 76e année d'Israël "a été marquée par une douleur et une perte énormes", non seulement pour les résidents de l'État juif "mais aussi pour les communautés juives du monde entier", déclare le président Isaac Herzog dans un message spécial adressé aux communautés juives de la diaspora à l'occasion du 76e jour de l'indépendance d'Israël.

Citant "le meurtre, la torture, le viol et l'enlèvement de centaines de nos concitoyens par le Hamas", le deuil d'Israël tombé au combat et "l'ampleur choquante de la résurgence de l'antisémitisme sous tant de formes à travers le monde", M. Herzog déclare dans une vidéo mise en ligne qu'"il ne fait aucun doute que cette année, nos célébrations de Yom Hatzmaout sont différentes". Mais si les sept derniers mois ont été marqués par la souffrance, ils ont également été marqués par d'importantes réalisations, déclare-t-il. "Ils nous ont rappelé pourquoi nous nous sommes relevés de la tragédie et avons trouvé la force et la détermination d'établir un foyer national magnifique et bien-aimé - le miracle qu'est l'État d'Israël."

"Ils nous ont également rappelé nos qualités fondamentales, le pouvoir que nous avons en tant que peuple de nous dresser, encore et encore, contre la haine. De survivre et de dire notre vérité. De l'attention profonde et durable que nous portons les uns aux autres. De notre lien avec l'appel que nous avons lancé à travers les âges : Faire le bien, rechercher la paix, tikoun olam, et réparer notre monde fracturé".

"Mes amis, nous avons vu notre peuple s'engager cette année les uns pour les autres. Nous nous sommes offert protection, soutien, empathie, attention et amour. Nous avons montré que nous appartenons vraiment les uns aux autres. Et que, quoi qu'il arrive, nous pouvons puiser dans de profondes ressources de bienveillance, de connexion, d'amour et d'appartenance. "Puissions-nous continuer à élever la voix et à nous battre pour ce qui compte - pour la libération immédiate de nos otages. Pour notre sécurité et notre avenir dans un État juif et démocratique d'Israël prospère et sûr, et pour un monde de paix, d'harmonie et de bonne volonté", a-t-il conclu.