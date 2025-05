Le bureau de Netanyahou dément toute "coordination intensive" avec Waltz sur l'Iran

Le bureau du Premier ministre israélien a formellement démenti les informations publiées ce samedi par le Washington Post selon lesquelles Benjamin Netanyahou aurait entretenu des "contacts intensifs" avec l'ancien conseiller à la sécurité nationale américain Mike Waltz concernant d'éventuelles options militaires contre le programme nucléaire iranien.

https://x.com/i/web/status/1918681896659075184 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Le Premier ministre Netanyahou a eu une réunion cordiale avec Mike Waltz et Steve Witkoff à Blair House en février, avant sa rencontre avec le président Trump à la Maison Blanche", précise le communiqué du bureau du Premier ministre. "Mike Waltz a également participé à une réunion avec le vice-président JD Vance et le Premier ministre avant de quitter Washington. Depuis lors, le Premier ministre, l'ancien conseiller à la sécurité nationale et Steve Witkoff n'ont eu qu'une seule conversation téléphonique qui ne portait pas sur l'Iran. Nous félicitons M. Waltz pour sa nomination importante à l'ONU."

Cette mise au point intervient après la publication d'un article du Washington Post affirmant que le président Trump aurait été irrité par la position de Waltz sur l'Iran et par sa prétendue coordination avec Netanyahou sur des options militaires visant à détruire le programme nucléaire iranien.

Selon le quotidien américain, la frustration de Trump envers Waltz se serait intensifiée au fil du temps, culminant avec son licenciement. Waltz avait déjà fait l'objet de critiques au sein de la Maison Blanche en mars dernier, lorsqu'il avait accidentellement ajouté le rédacteur en chef du magazine The Atlantic à une conversation de groupe sur l'application Signal décrivant les détails d'une campagne de bombardement américaine imminente au Yémen.

Plus tôt cette semaine, Trump a annoncé que Waltz serait le prochain ambassadeur américain aux Nations Unies, tandis que le secrétaire d'État Marco Rubio a été nommé comme son remplaçant par intérim au poste de conseiller à la sécurité nationale.