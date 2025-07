Le bureau du Premier ministre dénonce un article du NYT l’accusant de prolonger la guerre à Gaza pour rester au pouvoir

Articles recommandés -

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a vivement critiqué un article du New York Times l’accusant de prolonger la guerre à Gaza pour consolider son pouvoir après les massacres du 7 octobre 2023. Dans un communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi, le bureau qualifie le rapport de « recyclage de points de vue d’activistes politiques discrédités » et de « diffamation contre Israël, son peuple courageux et son Premier ministre ».

Le communiqué vante les décisions stratégiques de Netanyahou, affirmant qu’elles ont conduit à « l’un des plus grands retours militaires de l’histoire ». Il cite la bataille de Rafah, qui a fermé le corridor de Philadelphie utilisé par le Hamas pour la contrebande d’armes, la destruction des stocks de missiles du Hezbollah, l’élimination ciblée des chefs terroristes Deif, Haniyeh, Sinwar et Nasrallah, et l’opération « Réveil du Lion » contre les menaces nucléaires et balistiques iraniennes. Ces succès, selon le bureau, ont renforcé la position d’Israël dans la région tout en affaiblissant ses ennemis.

Le texte défend également la stratégie de Netanyahou pour libérer les otages à Gaza, soulignant que 205 des 255 otages ont été relâchés grâce à une combinaison de pression militaire et diplomatique. Il s’engage à obtenir la libération des 50 restants, dont 20 seraient encore en vie, tout en éliminant les capacités militaires et gouvernementales du Hamas.

Le communiqué rejette les conseils d’anciens responsables sécuritaires, remplacés depuis, qui prônaient un arrêt prématuré de la guerre. Il conclut que Netanyahou agit pour la survie de l’État juif, non pour son avenir politique.