Le cabinet de guerre discute de la gouvernance de la bande de Gaza après la guerre

La question de savoir comment la bande de Gaza sera gouvernée une fois que la guerre d'Israël contre le Hamas aura pris fin est discutée ce dimanche soir par le cabinet de guerre israélien, rapporte Channel 12.

Selon la chaîne israélienne, la pression exercée sur Israël pour qu'il crée une alternative au Hamas dans la bande de Gaza s'accroît, tant de l'extérieur que de l'intérieur de l'échelon politique israélien. Plus tôt dans la journée, le ministre du cabinet de guerre Benny Gantz a appelé Israël à travailler avec les États-Unis et d'autres alliés régionaux pour élaborer un plan pour le lendemain de la guerre à Gaza, déclarant que "la coalition régionale dirigée par les États-Unis, qui a fait ses preuves contre l'Iran, doit faire partie de notre plan d'action pour un renversement stratégique au Moyen-Orient, et faire partie du lendemain de la guerre dans la bande de Gaza".

Outre la question de la gouvernance de Gaza, le cabinet de guerre tente également de trouver de nouveaux angles d'approche pour les parties aux négociations, après que le Hamas a rejeté toutes les offres précédentes, indique Channel 12, ajoutant que c'est la première fois que le cabinet de guerre se réunit pour discuter des otages depuis près de deux semaines.