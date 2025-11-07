Le capitaine Omer Neutra a été inhumé

Le capitaine Omer Neutra, dont la dépouille a été rapatriée d'entre les mains du Hamas en début de semaine, a été inhumé vendredi matin au cimetière militaire de Kiryat Shaul, à Tel Aviv.

Parmi les centaines de personnes venues accompagner Omer dans son dernier voyage figurait Nimrod Cohen, un rescapé de captivité qui se trouvait dans le char avec lui le 7 octobre et qui a été libéré lors du dernier accord d'échange.

Le président israélien Isaac Herzog lui a rendu un hommage poignant : "Bien que la plupart d'entre nous ne t'aient pas connu personnellement, nous tous, et le peuple tout entier, avons le sentiment que tu fais partie intégrante de nos vies. Tu nous as choisis en venant seul en Israël, en t'engageant dans l'armée, en combattant. Tu nous as protégés de ton corps et de toute ton âme. Tu es devenu un symbole de bravoure aux yeux du monde entier en tant que fils de notre peuple."

"Nous avons tant attendu de pouvoir t'offrir un repos digne, complet et véritable. D'offrir à ta famille bien-aimée un peu de réconfort, un lieu où venir se recueillir, pleurer et se retrouver avec Omer, après plus de deux années d'angoisse, de manque et de douleur", a poursuivi le président.

Herzog a rappelé les circonstances tragiques de sa mort : "Au matin de Sim'hat Torah, le 7 octobre, avec tes camarades Oz Daniel, que nous avons accompagné hier à sa dernière demeure,, Itzhak Dahan, de mémoire bénie, et Nimrod Cohen, qui est heureusement revenu parmi nous, vous avez foncé au combat sans hésiter, entre les kibboutz Nirim et Nir Oz, pour protéger de vos corps et de votre esprit les habitants du pourtour de Gaza."

"Vous avez combattu avec une force et un courage inimaginables face à un ennemi sans pitié ni limite. Vous saviez que vous risquiez vos vies, et vous avez tout fait pour frapper le mal et protéger la lumière. L'équipage de Neutra a retenu par un combat héroïque des masses de terroristes dans son secteur, empêchant ainsi leur progression vers l'intérieur du pays", a déclaré le président.

Omer Neutra, né aux États-Unis de parents israéliens, était venu en Israël spécifiquement pour s'engager dans Tsahal en tant que soldat isolé. Il avait rejoint le 77e bataillon de la 7e brigade blindée. Le 7 octobre 2023, alors qu'il défendait avec son équipage les localités frontalières de Gaza, il a été grièvement blessé et enlevé.

Le 1er décembre 2024, Tsahal a confirmé son décès sur la base de renseignements certains. Il n'avait que 21 ans, à une semaine de son 22e anniversaire. Cette semaine, sa dépouille a été rapatriée en Israël avec celles des soldats tombés Assaf Hamami et Oz Daniel.