Le chef d’état-major appelle à un "leadership courageux" pour reconstruire l’armée

Lors d’une cérémonie à Sde Boker en hommage à David Ben Gourion, premier Premier ministre et ministre de la Défense d’Israël, le chef d’état-major, le général Eyal Zamir, a délivré un discours sur la nécessité d’un renouveau profond du commandement militaire.

Selon lui, “il ne suffit plus d’expliquer ou de critiquer : il faut un leadership courageux, déterminé et capable de changer la réalité”. Zamir a insisté sur l’importance d’une direction qui “reconnaît ses échecs tout en osant mener des transformations”, soulignant que la responsabilité commandante consiste avant tout à “reconstruire”.

S’inspirant de Ben Gourion, il a rappelé que “le vrai leadership est la capacité de porter le fardeau, même lorsqu’il semble insoutenable”. Une charge qu’il qualifie de “douloureuse mais honorable”, que les commandants n’ont ni le droit de déléguer ni de fuir.

Il a également salué la résilience de Tsahal depuis “ce jour difficile”, en référence au 7 octobre, affirmant que l’armée combat et protège Israël “sur tous les fronts”. Mais il a averti que la fierté ne doit jamais se transformer en satisfaction : Tsahal doit continuer à se renforcer et à moderniser son commandement.

Eyal Zamir a décrit l’armée israélienne comme “le laboratoire de leadership de la nation”, où le commandant doit toujours être “le premier à se sacrifier, le premier à assumer et le premier à réparer”.

Concluant sur une note unificatrice, il a rappelé que Tsahal est “une formidable mosaïque humaine”, une armée du peuple “qui tire sa force du peuple et agit uniquement pour le peuple”.